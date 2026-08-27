Шеф-повар Тристан Уэлч делится простым способом, как сделать хлеб снова мягким и вкусным.

Тристан Уэлч — шеф-повар ресторана Parker’s Tavern в Кембридже, который уделяет внимание приготовлению пищи с минимальными отходами. Он рекомендует не выбрасывать пищевые остатки, а находить способы их использования. В своем блоге он недавно поделился методом, как "оживить" черствый хлеб.

Этот способ очень прост и действительно работает.

Тристан советует сначала намочить хлеб. Это можно сделать, просто подставив его под струю воды. Важно, чтобы хлеб хорошо пропитался влагой.

После того как хлеб станет очень влажным, его нужно поместить в разогретую до 200 градусов духовку на примерно пять минут.

Для больших буханок может потребоваться немного больше времени в духовке.

После того как хлеб немного остынет, его можно подавать, и он уже не будет черствым.