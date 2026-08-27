Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как вернуть черствому хлебу свежесть: совет от шеф-повара 0 187

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вернуть черствому хлебу свежесть: совет от шеф-повара

Шеф-повар Тристан Уэлч делится простым способом, как сделать хлеб снова мягким и вкусным.

 

Тристан Уэлч — шеф-повар ресторана Parker’s Tavern в Кембридже, который уделяет внимание приготовлению пищи с минимальными отходами. Он рекомендует не выбрасывать пищевые остатки, а находить способы их использования. В своем блоге он недавно поделился методом, как "оживить" черствый хлеб.

Этот способ очень прост и действительно работает.

Тристан советует сначала намочить хлеб. Это можно сделать, просто подставив его под струю воды. Важно, чтобы хлеб хорошо пропитался влагой.

После того как хлеб станет очень влажным, его нужно поместить в разогретую до 200 градусов духовку на примерно пять минут.

Для больших буханок может потребоваться немного больше времени в духовке.

После того как хлеб немного остынет, его можно подавать, и он уже не будет черствым.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Три секрета для приготовления идеального куриного филе
Изображение к статье: Как правильно чистить ананас
Изображение к статье: Чайный гриб как безопасная альтернатива энергетическим напиткам
Изображение к статье: Удивите своих гостей арбузной пиццей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Автомобильные номера
Наша Латвия
Изображение к статье: Лето
Наша Латвия
Изображение к статье: Автобус и студент
Наша Латвия
Изображение к статье: порт Хельсинки
В мире
Изображение к статье: Исследование латышского языка
Политика
1
Изображение к статье: электричка
Наша Латвия
Изображение к статье: Автомобильные номера
Наша Латвия
Изображение к статье: Лето
Наша Латвия
Изображение к статье: Автобус и студент
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео