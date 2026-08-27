Имбирь обладает спазмолитическими и успокаивающими свойствами, а также способствует повышению общего иммунитета.

Если у вас есть несварение желудка, чашка имбирного чая может помочь вам почувствовать облегчение, причем с долговременным эффектом.

Имбирь оказывает успокаивающее действие не только на желудочно-кишечный тракт, но и на горло. Он также может облегчить головные боли, вызванные нервным напряжением, и помочь вывести из мышц избыток молочной кислоты, накопившейся в результате стресса.

Кроме того, имбирь полезен при лечении простудных заболеваний. Он укрепляет иммунную систему, уничтожает вирусы, бактерии и паразитов, восстанавливает ДНК и способствует увеличению выработки витамина B12 в организме.