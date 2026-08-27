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Не варите и не жарьте пельмени: ресторанный способ их приготовления 0 317

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пельмени

Пельмени — это удобный полуфабрикат, который всегда выручает, когда нужно быстро приготовить обед или ужин.

 

Пельмени отлично подходят для жарки или варки. Однако иногда простые способы приготовления могут надоесть, и не всегда есть желание искать новые рецепты.

В таких случаях на помощь приходит простой метод приготовления пельменей, который часто используют в ресторанах. Блюдо получается оригинальным, вкусным и ароматным, и ваши домочадцы будут приятно удивлены таким угощением.
Как готовить

Для приготовления вам понадобятся 800 граммов замороженных пельменей, одна морковь, одна луковица, томат, перец, пара зубчиков чеснока и зелень. Также потребуется плавленый сыр и немного масла.

По вкусу можно добавить специи, перец и соль.

Сначала овощи нужно мелко нарезать и обжарить на масле.

В блендере смешайте воду и плавленый сыр, чтобы получить сырный соус.

Затем добавьте пельмени в сковороду к овощам и полейте их получившимся соусом.

Блюдо должно тушиться около 6 минут. В конце приготовления посыпьте все свежей зеленью. После этого угощение можно подавать к столу.

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Редакция BB.LV
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