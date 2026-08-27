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Полезные свойства сои по версии диетологов 0 44

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Соя

Регулярное употребление сои помогает укрепить кости и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, как отмечают американские диетологи Лорен Манакер и Тоби Амидор в интервью изданию Eat This, Not That!

 

Специалисты подчеркивают, что соя является источником множества питательных веществ, включая протеин, клетчатку, кальций и витамины группы В.

С возрастом увеличивается риск остеопороза, что приводит к хрупкости костей. Благодаря изофлавонам, содержащимся в сое, которые положительно влияют на укрепление костной массы, добавление соевых продуктов в рацион может помочь защитить от переломов.

Этот продукт также полезен для людей, стремящихся контролировать вес. Соя является богатым источником протеина, способствующего восстановлению и наращиванию мышечной массы, а также помогает дольше сохранять чувство сытости и справляться с тягой к сладким углеводам.

Кроме того, диета, богатая соевым белком, может способствовать снижению уровня холестерина и улучшению кровообращения, что помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и снижает риск хронических воспалительных процессов в организме.

Соя также считается одним из основных продуктов, способствующих повышению женского либидо.

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