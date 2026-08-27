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Продукты, полезные для почек по мнению экспертов 0 237

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полезная еда

Эксперты утверждают, что средиземноморская диета способствует поддержанию здоровья почек.

 

Согласно публикации, рацион, включающий цельнозерновые продукты и источники животного белка, такие как белое мясо и рыба, положительно влияет на здоровье почек. Рекомендуется несколько раз в неделю употреблять бобовые. Важно, чтобы в диете присутствовали сезонные фрукты и овощи, а также небольшое количество орехов.

Продукты с высоким содержанием натрия, которые могут повышать артериальное давление, считаются вредными для почек. Рекомендуется ограничить потребление соли, а также продуктов, содержащих оксалаты, таких как свекла, шпинат и какао, и пуринов, например, анчоусов, сардин и спаржи.

В список лучших продуктов для почек вошли вода, редис, тыквенные семечки, фенхель, оливковое масло, гречка, гранат, цветная капуста, репчатый лук и люпин.

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