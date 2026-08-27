Этот рецепт маринада подходит для заготовок из любых грибов на зиму.

Ингредиенты на литр воды:

2 столовые ложки сахара;

4 чайные ложки соли;

3 лавровых листочка;

6 горошин душистого перца;

4 гвоздики;

0,5 чайной ложки молотой корицы;

3 чайные ложки 70%-ной уксусной эссенции.

Если у вас есть 9%-ный уксус, добавьте 110 мл кислоты на 890 мл воды. Для 5%-ного уксуса в 800 мл воды нужно влить 200 мл уксуса.

Наполните кастрюлю водой и поставьте на огонь. Когда вода закипит, добавьте специи и варите около 3 минут. Уксус добавляется в самом конце.

Промытые грибы (лучше использовать мелкие, крупные следует разрезать) залейте холодной водой, дождитесь закипания и слейте воду.

Затем снова залейте грибы водой и, не мешая, доведите до кипения. После этого перемешайте грибы и снимите образовавшуюся пену.

Когда грибы начнут опускаться на дно, достаньте их с помощью шумовки и разложите по заранее простерилизованным баночкам.

Заполните банки примерно на две трети, слейте остатки отвара и залейте готовым маринадом.

Закрытые банки следует хранить в холодильнике.