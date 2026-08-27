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Универсальный маринад для грибов: полезный рецепт 0 127

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Универсальный маринад для грибов: полезный рецепт

Этот рецепт маринада подходит для заготовок из любых грибов на зиму.

 

Ингредиенты на литр воды:

2 столовые ложки сахара;
4 чайные ложки соли;
3 лавровых листочка;
6 горошин душистого перца;
4 гвоздики;
0,5 чайной ложки молотой корицы;
3 чайные ложки 70%-ной уксусной эссенции.

Если у вас есть 9%-ный уксус, добавьте 110 мл кислоты на 890 мл воды. Для 5%-ного уксуса в 800 мл воды нужно влить 200 мл уксуса.

Наполните кастрюлю водой и поставьте на огонь. Когда вода закипит, добавьте специи и варите около 3 минут. Уксус добавляется в самом конце.

Промытые грибы (лучше использовать мелкие, крупные следует разрезать) залейте холодной водой, дождитесь закипания и слейте воду.

Затем снова залейте грибы водой и, не мешая, доведите до кипения. После этого перемешайте грибы и снимите образовавшуюся пену.

Когда грибы начнут опускаться на дно, достаньте их с помощью шумовки и разложите по заранее простерилизованным баночкам.

Заполните банки примерно на две трети, слейте остатки отвара и залейте готовым маринадом.

Закрытые банки следует хранить в холодильнике.

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Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
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