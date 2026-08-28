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Диетолог назвала продукты, способствующие успешному похудению 0 233

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог назвала продукты, способствующие успешному похудению

Эксперты оценили популярность низкокалорийных продуктов, используемых в диетах.

 

Среди популярных продуктов для похудения выделяются куриная грудка, гречка, обезжиренные кефир и творог, батончики без сахара и отруби. В этот список также входят специализированное питание и спортивные добавки. Примечательно, что продажи чаев для похудения увеличились в пять раз.

По словам диетолога Маргариты Макухи, эти продукты содержат низкое количество жира и высокое содержание белка, что может снизить тягу к еде до 60%.

Специалист отметила, что употребление чаев, жиросжигателей и других добавок не гарантирует эффективного похудения. Важно придерживаться принципов правильного питания и включать физические нагрузки в повседневную жизнь.

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