Среди популярных продуктов для похудения выделяются куриная грудка, гречка, обезжиренные кефир и творог, батончики без сахара и отруби. В этот список также входят специализированное питание и спортивные добавки. Примечательно, что продажи чаев для похудения увеличились в пять раз.

По словам диетолога Маргариты Макухи, эти продукты содержат низкое количество жира и высокое содержание белка, что может снизить тягу к еде до 60%.

Специалист отметила, что употребление чаев, жиросжигателей и других добавок не гарантирует эффективного похудения. Важно придерживаться принципов правильного питания и включать физические нагрузки в повседневную жизнь.