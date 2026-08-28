ИНГРЕДИЕНТЫ

10-12 слив

2 стакана муки

1 стакан сахара

3 яйца

1 стакан кефира

100 г сливочного масла

10 г ванильного сахара

1 ч. л. соды

сахарная пудра



ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Для начала помойте сливы, удалите косточки, при желании очистите от кожицы и нарежьте на дольки.

Шаг 2

В глубокой миске разбейте яйца и взбейте их с ванильным сахаром. Затем добавьте кефир и соду, тщательно перемешайте венчиком или миксером. Влейте растопленное сливочное масло.

Шаг 3

Добавьте муку в тесто и замесите его до однородной консистенции.

Шаг 4

Застелите форму для выпекания бумагой, вылейте в неё тесто и равномерно распределите сливы сверху. Поместите форму в разогретую до 175 °C духовку и выпекайте около 45 минут. Проверьте готовность пирога с помощью деревянной палочки, при необходимости увеличьте время выпекания. Остудите пирог на решетке, затем переложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.