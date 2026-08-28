Отличный вариант для приготовления, когда хочется чего-то вкусного.
ИНГРЕДИЕНТЫ
10-12 слив
2 стакана муки
1 стакан сахара
3 яйца
1 стакан кефира
100 г сливочного масла
10 г ванильного сахара
1 ч. л. соды
сахарная пудра
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Для начала помойте сливы, удалите косточки, при желании очистите от кожицы и нарежьте на дольки.
Шаг 2
В глубокой миске разбейте яйца и взбейте их с ванильным сахаром. Затем добавьте кефир и соду, тщательно перемешайте венчиком или миксером. Влейте растопленное сливочное масло.
Шаг 3
Добавьте муку в тесто и замесите его до однородной консистенции.
Шаг 4
Застелите форму для выпекания бумагой, вылейте в неё тесто и равномерно распределите сливы сверху. Поместите форму в разогретую до 175 °C духовку и выпекайте около 45 минут. Проверьте готовность пирога с помощью деревянной палочки, при необходимости увеличьте время выпекания. Остудите пирог на решетке, затем переложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.
Оставить комментарий