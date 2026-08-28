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Пирог со сливами на кефире 0 115

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пирог со сливами на кефире

Отличный вариант для приготовления, когда хочется чего-то вкусного.

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

10-12 слив

2 стакана муки
1 стакан сахара
3 яйца
1 стакан кефира
100 г сливочного масла
10 г ванильного сахара
1 ч. л. соды
сахарная пудра


ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Для начала помойте сливы, удалите косточки, при желании очистите от кожицы и нарежьте на дольки.

Шаг 2

В глубокой миске разбейте яйца и взбейте их с ванильным сахаром. Затем добавьте кефир и соду, тщательно перемешайте венчиком или миксером. Влейте растопленное сливочное масло.

Шаг 3

Добавьте муку в тесто и замесите его до однородной консистенции.

Шаг 4

Застелите форму для выпекания бумагой, вылейте в неё тесто и равномерно распределите сливы сверху. Поместите форму в разогретую до 175 °C духовку и выпекайте около 45 минут. Проверьте готовность пирога с помощью деревянной палочки, при необходимости увеличьте время выпекания. Остудите пирог на решетке, затем переложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.

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Редакция BB.LV
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