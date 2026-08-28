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Полезные свойства черемухи по мнению диетолога 0 54

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полезные свойства черемухи по мнению диетолога

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах черемухи.

 

По словам специалиста, употребление ягод черемухи способствует улучшению работы кишечника, уничтожению бактерий и повышению активности перистальтики. Кроме того, высокое содержание антиоксидантов в черемухе способствует быстрому заживлению ран и небольших язв.

Также черемуха богата никотиновой кислотой, которая положительно влияет на сосуды и их стенки, отметил врач.

Ранее эксперты упоминали напитки, которые помогают восстановить работу кишечника. К таким напиткам относятся кофе, томатный сок, смузи и, конечно, обычная вода.

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