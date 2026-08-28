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Суп-пюре из шпината 0 44

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суп-пюре из шпината

Яркий суп-пюре из шпината станет отличным решением для тех, кто не хочет долго проводить время на кухне в летний вечер. Зелень не переносит длительной термообработки, теряя цвет и полезные свойства. А шпинат богат витаминами А и С, кальцием и фолиевой кислотой.

 

В этом супе очень мало калорий, но его вкус богатый, что делает его отличным вариантом для насыщения. Для вегетарианцев куриный бульон можно заменить на овощной, а сметану — на растительное масло с ярким вкусом или веганскую сметану, например, самодельную из арахиса.

Не забывайте добавлять лимонную цедру и тимьян — они придадут яркие акценты нежному кремовому супу. Лимонный тимьян, который часто встречается на прилавках, будет особенно уместен в этом блюде.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 л куриного бульона
400 г шпината
2 вареных яйца
1 луковица
1,5 ст. л. сливочного масла
100 г сметаны
1 лимон
2–3 веточки свежего тимьяна
1 ч. л. сахара
соль

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Удалите грубые стебли шпината, вымойте и нарежьте листья. Лук нарежьте мелкими кубиками. Вымойте лимон горячей водой с щеткой, снимите теркой 0,5 ч. л. цедры и выжмите 1 ст. л. сока.

Шаг 2

В глубокой сковороде разогрейте сливочное масло и слегка обжарьте лук. Добавьте шпинат, посолите и готовьте под крышкой еще 3 минуты. Доведите куриный бульон до кипения. Переложите шпинат в кастрюлю с бульоном, добавьте 1 ст. л. лимонного сока и сахар. Варите на медленном огне 5 минут, затем измельчите погружным блендером до гладкого пюре.

Шаг 3

Добавьте в суп сметану и прогрейте 2 минуты. Разлейте по тарелкам, в каждую положите по половинке яйца и посыпьте листочками тимьяна и лимонной цедрой.

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Редакция BB.LV
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