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5 сортов чая, которые удивят даже гурманов 0 117

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 сортов чая, которые удивят даже гурманов

Существуют редкие виды чая, которые не все пробовали.

 

О каких сортах стоит знать?

1. Тайский синий чай.

На самом деле, это не совсем чай, а травяной напиток, так как для его приготовления используются цветки клитории тройчатой.

Этот цветок активно применяется в народной медицине благодаря своим удивительным свойствам.

Отличительной чертой напитка является его насыщенный синий цвет.

Тем не менее, вкусовые качества чая из Таиланда довольно скромные.

2. Выдержанный пуэр.

Даже самый недорогой пуэр может удивить резким ароматом и насыщенным вкусом неподготовленного человека, однако такие чаи встречаются довольно часто.

Выдержанные сорта, как правило, продаются только на специализированных аукционах. Вкус такого пуэра становится более насыщенным и благородным.

3. "Золотые чайные почки".

Интересно, что в процессе производства этого сорта чая используется настоящее золото. Считается, что небольшое количество благородного металла может положительно сказаться на здоровье.

Стоимость этого напитка весьма высока, превышая 900 долларов за 100 граммов.

4. Panda Dung.

Этот чай удивляет своим способом выращивания: в качестве удобрения используются фекалии панд. Производители отметили, что такая "подкормка" улучшает вкусовые качества напитка.

Этот чай также не из дешевых: за стандартную упаковку (100 г) придется заплатить около 600 долларов.

5. Да Хун Пао.

Сохранилось всего несколько кустов этого редкого чая. Более десяти лет сбор и производство этого напитка находятся под запретом.

Из-за этого остатки редкого вида чая стали настоящим сокровищем: ценители готовы заплатить более миллиона долларов за 100 граммов.

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