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Ароматный зеленый рис: простой и вкусный рецепт 0 53

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ароматный зеленый рис: простой и вкусный рецепт

На нашем континенте рис часто присутствует на столе. Особенно это заметно в индийской кухне, где его готовят разнообразными способами. Представляем вам полезный вариант, который может стать полноценным ужином: рассыпчатый рис с зеленью, которую можно заменять по своему вкусу.

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 стакан длиннозерного риса
1 средний пучок кинзы или петрушки (40 г)
1 маленький пучок зеленого лука (30 г)
50 мл растительного масла
20 + 20 г сливочного масла
соль.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1: Растопите в кастрюле с плотно закрывающейся крышкой 20 г сливочного масла, добавьте немного соли и рис. Обжарьте рис на среднем огне, непрерывно помешивая, в течение 2 минут.

Шаг 2: Влейте в рис 300 мл кипятка, перемешайте, на сильном огне снова доведите до кипения, закройте крышкой. Уменьшите огонь до слабого, варите, не открывая крышку, 15 минут, затем накройте полотенцем и оставьте еще на 10 минут.

Шаг 3: Мелко порубите кинзу или петрушку (если вы купили кинзу с корешками, тщательно промойте их и используйте вместе с остальной зеленью). Тонко нарежьте зеленый лук.

Шаг 4: Посолите зелень, поперчите, сложите в блендер, влейте растительное масло и измельчите зелень в пасту.

Шаг 5: Добавьте в горячий рис оставшиеся 20 г сливочного масла и полейте пастой из зелени. Аккуратно, но тщательно перемешайте.

Шаг 6: Снова закройте кастрюлю с рисом полотенцем и дайте настояться 5 минут. Подавайте зеленый рис горячим.

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