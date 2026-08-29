Многие хозяйки знают, что для засолки овощей на зиму подходит не любая соль.

Даже если вы соблюдаете все остальные правила, такие как выбор сорта для консервирования или вымачивание в холодной воде, неправильный выбор соли может привести к тому, что огурцы потеряют свой привлекательный хруст.

На полках современных магазинов представлено множество видов соли, и глаза разбегаются от разнообразия.

Вы можете встретить йодированную соль, соль мелкого помола, морскую соль и даже соль с добавлением специй.

Однако для засолки огурцов лучше всего подходит самый простой и недорогой продукт — пищевая каменная поваренная соль.

Опытные кулинары рекомендуют внимательно изучать упаковку, так как на ней могут быть указаны такие надписи, как «экстра», «мелкая», «фторированная» или «диетическая».

Чтобы убедиться, что вы выбрали именно тот продукт, который нужен, можно прощупать пакет пальцами: крупные кристаллы легко ощущаются, и вы без труда определите, что перед вами — именно та классическая соль, от которой зависит хруст огурцов.