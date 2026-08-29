Приготовление яичницы может показаться простым, но без знания некоторых правил это блюдо может не получиться.
Некоторые ошибки при приготовлении яичницы могут привести к тому, что она станет невкусной и непривлекательной. Рассмотрим три наиболее распространенные ошибки.
Неправильное добавление яиц
Если вы добавляете яйца по одному, они могут прожариться неравномерно. Лучше сначала разбить яйца в миску, а затем вылить их на сковороду.
Это также поможет избежать попадания кусочков скорлупы в блюдо.
Выбор огня
Многие стремятся ускорить процесс жарки, выбирая максимальный огонь. Это может привести к тому, что яичница станет сухой.
Кроме того, яйца могут подгореть снизу, оставаясь сырыми сверху.
Поэтому сначала разогрейте сковороду на сильном огне с маслом, а затем уменьшите его до минимума во время жарки.
Отдых
Некоторые хозяйки оставляют яичницу "отдохнуть" на плите после приготовления. Это ошибка, так как блюдо продолжает подвергаться термической обработке.
Из-за этого яйца могут пересушиться, и яичница будет выглядеть непривлекательно.
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