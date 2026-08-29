Кулинары всегда ищут необычные рецепты для зимних заготовок, которые удивят своим вкусом.

Многие стремятся каждый год закатывать овощи и фрукты по новым, неизведанным способам. Это не только улучшает кулинарные навыки, но и позволяет удивить гостей необычными блюдами на столе.

Одним из таких рецептов являются помидоры по-армянски. Хозяйки закатывают томаты на зиму и с нетерпением ждут момента, когда смогут их попробовать.

Помидоры (красные) – 0,7 кг;

Помидоры (желтые) – 0,25 кг;

Лук – 1 луковица;

Морковь – 50 г;

Болгарский перец – 50 г;

Острый перец – ½ плода;

Чеснок – ½ головки;

Укроп, петрушка, базилик – по 1 небольшому пучку;

Лаврушка – по листу на банку;

Черный перец (горошек) – по 8 штук на банку;

Соль – столовая ложка;

Сахар – 2 столовые ложки;

Уксус (9%) – 50 мл.

Пошаговое приготовление

1. Начните с помидоров. Нарежьте их дольками и разместите по банкам. В центр каждой емкости положите лук, лаврушку и черный перец.

Залейте банки крутым кипятком и накройте крышками. Дайте настояться 15-20 минут.

2. Тем временем с помощью блендера измельчите морковь, болгарский и острый перец, чеснок, укроп, петрушку и базилик.

3. Воду из банок вылейте в кастрюлю. Добавьте еще 150 мл воды, сахар, измельченные овощи и соль.

Перемешайте компоненты, поставьте на огонь и доведите до кипения. Затем варите еще 4 минуты, после чего добавьте уксус и снимите с плиты.

4. Разлейте полученный маринад по банкам с помидорами, закрутите крышками, переверните и укутайте. Оставьте до полного остывания.

Храните банки в кухонном шкафу, а заливку можно использовать как маринад или для приготовления салатов.