Кулинары всегда ищут необычные рецепты для зимних заготовок, которые удивят своим вкусом.
Многие стремятся каждый год закатывать овощи и фрукты по новым, неизведанным способам. Это не только улучшает кулинарные навыки, но и позволяет удивить гостей необычными блюдами на столе.
Одним из таких рецептов являются помидоры по-армянски. Хозяйки закатывают томаты на зиму и с нетерпением ждут момента, когда смогут их попробовать.
Помидоры (красные) – 0,7 кг;
Помидоры (желтые) – 0,25 кг;
Лук – 1 луковица;
Морковь – 50 г;
Болгарский перец – 50 г;
Острый перец – ½ плода;
Чеснок – ½ головки;
Укроп, петрушка, базилик – по 1 небольшому пучку;
Лаврушка – по листу на банку;
Черный перец (горошек) – по 8 штук на банку;
Соль – столовая ложка;
Сахар – 2 столовые ложки;
Уксус (9%) – 50 мл.
Пошаговое приготовление
1. Начните с помидоров. Нарежьте их дольками и разместите по банкам. В центр каждой емкости положите лук, лаврушку и черный перец.
Залейте банки крутым кипятком и накройте крышками. Дайте настояться 15-20 минут.
2. Тем временем с помощью блендера измельчите морковь, болгарский и острый перец, чеснок, укроп, петрушку и базилик.
3. Воду из банок вылейте в кастрюлю. Добавьте еще 150 мл воды, сахар, измельченные овощи и соль.
Перемешайте компоненты, поставьте на огонь и доведите до кипения. Затем варите еще 4 минуты, после чего добавьте уксус и снимите с плиты.
4. Разлейте полученный маринад по банкам с помидорами, закрутите крышками, переверните и укутайте. Оставьте до полного остывания.
Храните банки в кухонном шкафу, а заливку можно использовать как маринад или для приготовления салатов.
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