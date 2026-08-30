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Как часто нужно есть рыбу: рекомендации диетолога 0 61

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как часто нужно есть рыбу: рекомендации диетолога

Рекомендуется употреблять рыбу не менее двух-трех раз в неделю. Однако полностью заменять мясо теплокровных животных морепродуктами не стоит без медицинских показаний, утверждает врач-диетолог Александра Разаренова.

 

По словам специалиста, рыбный белок усваивается в два раза быстрее, чем мясо, всего за два-три часа. Рыба является источником омега-3 жирных кислот, которые необходимы для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также жирорастворимых витаминов D, A, E, витаминов группы B и важных минералов, таких как селен, фосфор, магний, натрий и калий.

Разаренова подчеркивает, что мясные блюда не следует полностью заменять рыбными. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, разнообразное питание способствует более полному получению аминокислот. Во-вторых, в мясе содержатся железо и витамин B12, которые легче усваиваются организмом.

Если же необходимо исключить мясо из рациона, заменив его рыбой, важно обеспечить поступление других продуктов, которые помогут восполнить недостающие вещества, или использовать биологически активные добавки. Однако для их нормального усвоения требуется стабильная работа желудочно-кишечного тракта.

При отказе от мяса следует разработать разнообразный и сбалансированный рацион, учитывая не только образ жизни, но и индивидуальные особенности организма.

Важно принимать во внимание персональные характеристики, такие как возраст, пол, соматический статус, уровень физической и интеллектуальной нагрузки, а также образ жизни.

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