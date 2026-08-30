Диетологи рекомендуют ежедневно включать в рацион овощи и фрукты всех цветов радуги для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

Красный

Красный цвет с давних времён ассоциируется с огнём, энергией и красотой. Многие предпочитают красные фрукты и ягоды, так как этот цвет вызывает аппетит и обычно указывает на зрелость продукта. Однако аллергикам следует быть осторожными с продуктами этого цвета.

Красные овощи, фрукты и ягоды содержат фитонутриент ликопин, который положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и может предотвратить онкологические заболевания. Интересно, что термическая обработка не снижает содержание ликопина в продуктах. Поэтому натуральные томатные соусы или лечо с красным болгарским перцем могут быть полезными. Ликопин также содержится в арбузах, помидорах, свекле и красном перце. Лучше выбирать сезонные овощи и фрукты, произрастающие в вашем регионе, так как они менее подвержены химической обработке.

Оранжевый и желтый

Овощи и фрукты оранжевого цвета богаты антиоксидантами, такими как каротин. Употребление апельсинов, моркови, тыквы и хурмы положительно сказывается на здоровье органов зрения. Бета-каротин преобразуется в витамин А, который важен для остроты зрения и профилактики кожных заболеваний. Желтые продукты также содержат витамин С, который особенно полезен в период сезонных вирусов, так как укрепляет иммунитет и помогает в восстановлении после респираторных заболеваний.

Зеленый

Зеленые продукты обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Хотя при наличии заболеваний не стоит полагаться только на зеленые овощи и фрукты, врач Елена Титаренко рекомендует разнообразное и полноценное питание для профилактики здоровья. Брокколи, шпинат, укроп, петрушка, кинза, киви и авокадо содержат лютеин — природный антиоксидант, а также кальций, витамины и фолиевую кислоту, важную для беременных. Зеленые овощи также помогают снизить уровень холестерина в крови.

Фиолетовый или синий

Для сохранения красоты и молодости рекомендуется чаще употреблять синие и фиолетовые овощи и ягоды, так как они содержат множество антиоксидантов, влияющих на состояние кожи, волос и ногтей. Употребление слив, баклажанов, ежевики и черники также способствует улучшению памяти, что полезно как для пожилых людей, так и для детей. Эти продукты помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и онкологию.

Белый и коричневый

Хотя белокочанная капуста и шелковица не так привлекательны, как яркие продукты, они не менее полезны. Аллицин, содержащийся в белых овощах и ягодах, помогает гипертоникам, так как снижает давление и выводит холестерин. Белые продукты укрепляют иммунитет и помогают предотвратить образование опухолей. Цветная капуста, картофель, груши и редька снижают риск инфарктов и инсультов, положительно влияют на перистальтику кишечника и содержат множество полезных витаминов и минералов, таких как калий, кальций, магний и цинк.