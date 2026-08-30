Домашние сухофрукты, такие как курага, популярны благодаря отсутствию вредных веществ, используемых в промышленном производстве.

Кроме того, в таких заготовках нет добавленного сахара, и они значительно дешевле.

Приготовить курагу в домашних условиях несложно, даже если у вас нет духового шкафа или электросушилки.

Первым делом нужно выбрать подходящие плоды.

Для кураги подойдут мелкие или средние абрикосы с плотной текстурой и сладким вкусом.

Фрукты следует промыть, дать воде стечь, а затем разрезать на две половинки и извлечь косточки.

Следующий шаг — уложить половинки абрикосов на решетки. Их можно заменить деревянными подносами, противнями или другой кухонной утварью.

Разместите заготовки на солнце, прикрыв марлей для защиты от насекомых. Не забывайте, что на ночь абрикосы нужно заносить в помещение, чтобы они не отсырели.

Почти готовую курагу следует переместить в притененное и проветриваемое место, где она достигнет полной готовности.