Попробуйте приготовить маринованные огурцы с крыжовником на зиму — это отличный способ сохранить урожай.
Ягоды крыжовника обладают собственной кислотой, что позволяет уменьшить количество уксуса в рецепте, не опасаясь за качество заготовок.
Ингредиенты на 4 кг маленьких огурцов:
0,5 кг крыжовника;
1 шт. чеснока;
10 шт. вишневых листьев;
5 шт. смородиновых листьев;
1 шт. листа хрена;
2 шт. зонтиков укропа;
10 шт. черного перца горошком;
10 шт. гвоздики;
3,5 л воды;
6 ст. л. соли;
9 ст. л. сахара;
80 мл 9%-ного столового уксуса.
Сначала вымойте огурцы, обрежьте хвостики и замочите их на 4 часа в холодной воде. В это время подготовьте зелень: сполосните и мелко нарежьте.
Очищенный чеснок раздавите ножом или измельчите с помощью пресса, затем смешайте с нарезанной зеленью. Получившуюся массу выложите на дно простерилизованных литровых банок.
После этого уложите в банки огурцы, оставив немного места сверху для ягод крыжовника.
Залейте заготовки кипятком. Через 15 минут слейте жидкость в кастрюлю, вновь доведите до кипения и повторите процедуру.
В третий раз в кипящую воду добавьте специи и уксус, проварите маринад еще 10 минут на маленьком огне, после чего залейте его в банки и закройте крышками.
Переверните закатки дном вверх и укутайте теплым одеялом до полного остывания.
Оставить комментарий