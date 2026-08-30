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Необычный рецепт хрустящих маринованных огурчиков с крыжовником 0 13

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Необычный рецепт хрустящих маринованных огурчиков с крыжовником

Попробуйте приготовить маринованные огурцы с крыжовником на зиму — это отличный способ сохранить урожай.

 

Ягоды крыжовника обладают собственной кислотой, что позволяет уменьшить количество уксуса в рецепте, не опасаясь за качество заготовок.

Ингредиенты на 4 кг маленьких огурцов:

0,5 кг крыжовника;
1 шт. чеснока;
10 шт. вишневых листьев;
5 шт. смородиновых листьев;
1 шт. листа хрена;
2 шт. зонтиков укропа;
10 шт. черного перца горошком;
10 шт. гвоздики;
3,5 л воды;
6 ст. л. соли;
9 ст. л. сахара;
80 мл 9%-ного столового уксуса.

Сначала вымойте огурцы, обрежьте хвостики и замочите их на 4 часа в холодной воде. В это время подготовьте зелень: сполосните и мелко нарежьте.

Очищенный чеснок раздавите ножом или измельчите с помощью пресса, затем смешайте с нарезанной зеленью. Получившуюся массу выложите на дно простерилизованных литровых банок.

После этого уложите в банки огурцы, оставив немного места сверху для ягод крыжовника.

Залейте заготовки кипятком. Через 15 минут слейте жидкость в кастрюлю, вновь доведите до кипения и повторите процедуру.

В третий раз в кипящую воду добавьте специи и уксус, проварите маринад еще 10 минут на маленьком огне, после чего залейте его в банки и закройте крышками.

Переверните закатки дном вверх и укутайте теплым одеялом до полного остывания.

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Редакция BB.LV
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