Постоянное чувство голода и повышенный аппетит могут указывать на различные проблемы, включая психологические. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Ярцева.

Повышенный аппетит может сигнализировать о нарушениях в эндокринной системе и гормональном фоне. По словам Ярцевой, этот симптом может проявляться при обезвоживании, наличии паразитарных инфекций, а также в период предменструального цикла у женщин.

Однако переедание может быть связано и с эмоциональными факторами. Например, в условиях стресса человек может стремиться заесть свои переживания сладостями, так как повышенный уровень сахара может улучшить настроение.

«Сладости – это быстрые углеводы, которые быстро усваиваются организмом, и чувство насыщения от них длится недолго», – отметила Ярцева.

В результате человек может переедать, пытаясь вновь испытать приятные ощущения, вызванные скачком инсулина.

Кроме того, привычки, сформированные в детстве, также могут влиять на поведение. Если человека с раннего возраста учили доедать все на тарелке, он может продолжать это делать во взрослом возрасте.

«Это может привести к проблемам с перееданием и лишним весом», – предупредила специалист.

Чтобы справиться с постоянным чувством голода, стоит включить в рацион белковые продукты, которые быстро насытят и продлят ощущение сытости.

«Также важно увеличить потребление клетчатки – овощей, цельнозерновых и злаковых продуктов. Они помогают заполнить желудок и, как следствие, снижают голод», – добавила Ярцева.

Специалист также рекомендовала не откладывать визит к эндокринологу для определения уровня гормонов в организме. Если есть подозрения на эмоциональное переедание, стоит обратиться к нутрициологу для подбора индивидуального подхода к решению проблемы.