Врач-терапевт и диетолог Светлана Горяйнова выделила продукты, которые могут негативно повлиять на здоровье печени. Она отметила, что сочетание алкоголя и сладких газировок представляет особую опасность, а чрезмерное употребление соли также может быть вредным.

«Современное питание часто превышает допустимую суточную норму соли. Основные источники соли — это хлебобулочные изделия, а также консервированные и маринованные продукты, соусы, такие как соевый соус и кетчуп», — приводит слова специалиста портал «Доктор Питер».

Врач также рекомендует избегать жирной пищи, колбас, полуфабрикатов и сливочного масла. Регулярное и чрезмерное употребление этих продуктов может нанести серьезный вред печени.

Важно помнить, что избыток сахара может вызвать спазмы желчевыводящих путей, что также негативно сказывается на здоровье печени.