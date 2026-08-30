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Врач назвала продукты, вредные для печени 0 149

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач назвала продукты, вредные для печени

Врач-терапевт и диетолог Светлана Горяйнова выделила продукты, которые могут негативно повлиять на здоровье печени. Она отметила, что сочетание алкоголя и сладких газировок представляет особую опасность, а чрезмерное употребление соли также может быть вредным.

 

«Современное питание часто превышает допустимую суточную норму соли. Основные источники соли — это хлебобулочные изделия, а также консервированные и маринованные продукты, соусы, такие как соевый соус и кетчуп», — приводит слова специалиста портал «Доктор Питер».

Врач также рекомендует избегать жирной пищи, колбас, полуфабрикатов и сливочного масла. Регулярное и чрезмерное употребление этих продуктов может нанести серьезный вред печени.

Важно помнить, что избыток сахара может вызвать спазмы желчевыводящих путей, что также негативно сказывается на здоровье печени.

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