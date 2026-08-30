Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жареные арбузные семечки: вкусное и полезное лакомство 0 45

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жареные арбузные семечки: вкусное и полезное лакомство

Чтобы насладиться необычным угощением, потребуется всего несколько ингредиентов.

 

Для приготовления вам понадобятся оливковое масло и морская соль.

Семена, вынутые из арбуза, нужно разложить на противне, добавить немного масла и посолить, после чего поставить в духовку на 15 минут при температуре 150 градусов.

Когда семена станут коричневыми и хрустящими, их можно достать из духовки.

Перед употреблением не забудьте расколоть скорлупу семечек.

Жареные арбузные семечки можно использовать не только как питательную закуску, но и добавлять в салаты, йогурт или овсянку.

Они богаты питательными веществами и полезными жирными кислотами, включая омега-3.

Рекомендуется употреблять не более 0,5-1 стакана арбузных семечек в день, тщательно их пережевывая.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Огурцы
Изображение к статье: Винегрет
Изображение к статье: Кукуруза
Изображение к статье: Пирог со сливами на кефире

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ОБлака
Наша Латвия
Изображение к статье: Магнитные бури
Люблю!
Изображение к статье: пропаганда
В мире
4
Изображение к статье: Луковая шелуха — это не мусор: необычные способы ее применения
Дом и сад
Изображение к статье: Почему кошки предпочитают спать на груди владельца: три основные причины
В мире животных
Изображение к статье: Правила зарядки телефона для продления срока службы батареи
Дом и сад
Изображение к статье: ОБлака
Наша Латвия
Изображение к статье: Магнитные бури
Люблю!
Изображение к статье: пропаганда
В мире
4

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео