Чтобы насладиться необычным угощением, потребуется всего несколько ингредиентов.

Для приготовления вам понадобятся оливковое масло и морская соль.

Семена, вынутые из арбуза, нужно разложить на противне, добавить немного масла и посолить, после чего поставить в духовку на 15 минут при температуре 150 градусов.

Когда семена станут коричневыми и хрустящими, их можно достать из духовки.

Перед употреблением не забудьте расколоть скорлупу семечек.

Жареные арбузные семечки можно использовать не только как питательную закуску, но и добавлять в салаты, йогурт или овсянку.

Они богаты питательными веществами и полезными жирными кислотами, включая омега-3.

Рекомендуется употреблять не более 0,5-1 стакана арбузных семечек в день, тщательно их пережевывая.