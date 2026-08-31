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Как выбрать жирность фарша для приготовления котлет 0 48

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать жирность фарша для приготовления котлет

Фарш — это универсальный продукт, из которого можно готовить не только котлеты, но и пельмени, пирожки и блинчики.

 

Однако не всегда котлеты получаются вкусными и сочными, и на это есть несколько причин.

Главное — правильно выбрать фарш или приготовить его нужной жирности. Если фарш окажется «неправильным», котлеты могут развалиться во время жарки, не прожариться должным образом, и не получится хрустящей корочки.

Как приготовить фарш для котлет

Фарш для котлет должен быть умеренно жирным. Если магазинный фарш оказался сухим, добавьте немного жира в мясо — примерно 10 г на 100 граммов фарша.

Лучше всего использовать несколько видов мяса для фарша и избегать добавления репчатого лука и яйца, так как это может испортить консистенцию.

Чтобы сделать фарш более сочным, белый хлеб можно замочить в воде и добавить его мякоть в мясо. Также не помешает добавить небольшой кусочек сливочного масла.

При замешивании котлетной массы руками добавляйте немного воды, пока фарш не начнет «отлипать» от рук.

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