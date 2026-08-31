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Мясо будет таять во рту: 4 хитрости, которые помогут 0 231

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мясо будет таять во рту: 4 хитрости, которые помогут

Качественное мясо - это дорогое удовольствие, и каждая хозяйка хочет максимально его использовать.

 

Однако без должной подготовки даже самый лучший кусок мяса может стать жестким и неаппетитным.

Чтобы этого избежать, стоит знать четыре простые хитрости. В чем они заключаются?

Газированная вода

Многие повара знают, что простой маринад на основе газированной воды может стать отличным решением для мяса.

Для этого нужно взять цельный кусок, залить его газировкой и оставить в холодильнике на несколько часов.

Такое мясо будет просто таять во рту.

Киви

Этот секрет поможет приготовить великолепное мясо даже в том случае, если вы не планировали мариновать его заранее. Маринад на основе киви способен подготовить мясо всего за 15 минут.

Достаточно разрезать киви и обработать им волокна мяса.

Для духовки

Запеченное мясо может получиться сухим, если не знать несколько хитростей. Повар рекомендует запекать мясо в фольге, но предварительно сделать несколько отверстий.

Также стоит поставить в духовку емкость с водой.

Не спешите с солью

Многим кажется, что соль нужно добавлять как можно раньше, чтобы мясо стало настоящим кулинарным шедевром. Это заблуждение.

Если вы посолите мясо слишком рано, оно может стать жестким.

Поэтому солите мясо в тот момент, когда оно уже на тарелке. Эта простая хитрость поможет сохранить сочность продукта.

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