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Почему нельзя сливать всю воду после варки макарон 0 182

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему нельзя сливать всю воду после варки макарон

После варки макарон их нужно откинуть на дуршлаг, но не стоит сливать всю воду, чтобы гарнир получился вкуснее.

 

Многие кулинары допускают распространённую ошибку: сливают всю жидкость после варки макарон. Если вы делаете так же, не удивляйтесь, что гарнир получается не очень вкусным.

Как правильно завершать приготовление макарон

Перекладывая сваренные макароны в дуршлаг, оставьте немного воды в кастрюле.

Затем верните макароны обратно в посуду и тщательно перемешайте. Небольшое количество оставшейся "макаронной" воды поможет предотвратить высыхание и слипание гарнира.

На макаронах останется крахмальная "оболочка", которая улучшит консистенцию и вкус блюда. Такой гарнир будет отлично сочетаться с любым соусом.

Если же вы сольёте весь объём воды, макароны будут "склеиваться" и высыхать, что сделает трапезу менее приятной.

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