После варки макарон их нужно откинуть на дуршлаг, но не стоит сливать всю воду, чтобы гарнир получился вкуснее.

Многие кулинары допускают распространённую ошибку: сливают всю жидкость после варки макарон. Если вы делаете так же, не удивляйтесь, что гарнир получается не очень вкусным.

Как правильно завершать приготовление макарон

Перекладывая сваренные макароны в дуршлаг, оставьте немного воды в кастрюле.

Затем верните макароны обратно в посуду и тщательно перемешайте. Небольшое количество оставшейся "макаронной" воды поможет предотвратить высыхание и слипание гарнира.

На макаронах останется крахмальная "оболочка", которая улучшит консистенцию и вкус блюда. Такой гарнир будет отлично сочетаться с любым соусом.

Если же вы сольёте весь объём воды, макароны будут "склеиваться" и высыхать, что сделает трапезу менее приятной.