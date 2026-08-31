Диетолог Василиса Пономарева рассказала о продуктах, которые не стоит употреблять на голодный желудок. Многие ошибочно начинают утро с кофе натощак.

По данным исследований, кофе, выпиваемый на пустой желудок, может негативно влиять на уровень сахара в крови. В нем также содержатся поджаренные вещества, которые могут пагубно воздействовать на стенки желудка и вызвать изжогу в течение дня, — сообщает специалист «МедикФорум».

Кроме того, на голодный желудок агрессивно воздействуют апельсиновый сок, дрожжевая выпечка и острые закуски. Не рекомендуется есть натощак и йогурт.