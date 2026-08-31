Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Продукты, которые не рекомендуется есть на голодный желудок 0 101

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, которые не рекомендуется есть на голодный желудок

Диетолог Василиса Пономарева рассказала о продуктах, которые не стоит употреблять на голодный желудок. Многие ошибочно начинают утро с кофе натощак.

 

По данным исследований, кофе, выпиваемый на пустой желудок, может негативно влиять на уровень сахара в крови. В нем также содержатся поджаренные вещества, которые могут пагубно воздействовать на стенки желудка и вызвать изжогу в течение дня, — сообщает специалист «МедикФорум».

Кроме того, на голодный желудок агрессивно воздействуют апельсиновый сок, дрожжевая выпечка и острые закуски. Не рекомендуется есть натощак и йогурт.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самые дорогие виды шоколада в мире
Изображение к статье: Почему нельзя сливать всю воду после варки макарон
Изображение к статье: Мясо будет таять во рту: 4 хитрости, которые помогут
Изображение к статье: Врач назвала продукты, вредные для печени

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Берегись поезда!
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему в дачном доме холоднее, чем на улице: 5 частых причин
Люблю!
Изображение к статье: Сад памяти.
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему птица, сидящая на проводе, не получает удара током?
В мире животных
Изображение к статье: Трагедия в Золитуде
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач назвала крупы, которые стоит избегать
Еда и рецепты
Изображение к статье: Берегись поезда!
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему в дачном доме холоднее, чем на улице: 5 частых причин
Люблю!
Изображение к статье: Сад памяти.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео