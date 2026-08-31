Многие люди набирают вес из-за избыточного потребления калорий. Однако не только фастфуд и жареное мясо имеют высокую энергетическую ценность.

Даже здоровая пища может привести к лишнему весу. Какие продукты являются самыми калорийными?

1. Растительное масло.

Энергетическая ценность растительных масел варьируется, но ни одно из них не имеет показателей ниже 800 ккал на 100 граммов. В одной столовой ложке содержится около 17 граммов масла, поэтому стоит осторожно заправлять овощные салаты. Например, добавление двух столовых ложек оливкового масла увеличит калорийность салата более чем на 240 ккал.

2. Сало.

Сало считается полезным для иммунной системы и общего состояния здоровья. Однако в 100 граммах сала содержится более 800 ккал.

3. Орехи.

Самыми калорийными являются экзотические орехи макадамия, в 100 г которых содержится более 700 ккал. Людям, склонным к полноте, следует быть осторожными с этим полезным продуктом. Энергетическая ценность большинства орехов превышает 500 ккал.

4. Сливочное масло.

Сливочное масло также имеет высокую калорийность, превышающую 700 ккал на 100 граммов. Однако употребить такое количество масла за день довольно сложно. Тем не менее, оно часто используется в выпечке и десертах.