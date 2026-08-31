Шоколад — это один из немногих десертов, который можно включить в рацион даже при соблюдении принципов правильного питания.

Шоколад обычно ассоциируется с доступной ценой, но некоторые сорта могут удивить своей стоимостью. Какие виды шоколада считаются самыми дорогими в мире?

1. Самым дорогим лакомством является шоколад, который готовит датский шеф-повар на заказ. Он использует качественные какао-бобы, натуральную ваниль и настоящие трюфели.

Стоимость этого десерта превышает 2500 долларов. Его название — La Madeline au Truffe.

2. Компания Cadbury предлагает шоколад, покрытый настоящим золотом, стоимостью более 1500 долларов за небольшое количество. Этот шоколад можно есть, но упаковка из благородного металла не предназначена для употребления.

3. Французские кондитеры создают шоколад, названный в честь Людовика Великого. Его ценность заключается в том, что он полностью изготовлен из натуральных ингредиентов.

Только 1% от общей массы составляют добавки, остальное — это чистое какао. Любителям натуральных сладостей придется заплатить около 900 долларов за этот "королевский" десерт.