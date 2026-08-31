В Средние века пряности были доступны только богатым и знатным людям. Сегодня цены на приправы снизились, но некоторые из них по-прежнему имеют высокую стоимость.

Какие пряности занимают первые места по цене? Долгое время самой дорогой специей на планете считался шафран. Эта приправа обладает уникальными вкусовыми качествами, а высокая цена объясняется сложностью сбора урожая.

Шафран невозможно собирать механическим способом.

Поэтому за килограмм качественного шафрана приходится платить около 6000 долларов.

К дорогим пряностям также относится натуральная ваниль, которая высоко ценится кондитерами. Обычно ее стоимость составляет около 800-1000 долларов.

Однако это не самые дорогие специи.

На сегодняшний день самой высокой ценой обладает корень женьшеня. Однако ценится только дикий женьшень, который провел в земле около 100 лет.

Чтобы попробовать эту удивительную пряность, придется заплатить 8000 долларов всего за два грамма специи.