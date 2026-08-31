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Врач назвала крупы, которые стоит избегать 0 164

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач назвала крупы, которые стоит избегать

Диетолог Маргарита Королева выделила крупы, которые не рекомендуется употреблять регулярно. К ним относятся манка, белый рис и каши быстрого приготовления.

 

Манная крупа содержит много углеводов и глютена, так как изготавливается из пшеницы.

Глютен представляет собой вещество, которое может негативно влиять на микроворсинки тонкого кишечника, нарушая его функции переваривания и усвоения пищи. Поэтому такие продукты не следует употреблять в больших количествах, как подчеркивает врач.

Белый рис также не рекомендуется к употреблению, поскольку он проходит обработку, в результате которой теряет полезную оболочку. Из-за высокого содержания простых углеводов и крахмала некоторые крупы имеют высокий гликемический индекс (ГИ), что может негативно сказаться на работе поджелудочной железы и способствовать набору лишнего веса.

Каши быстрого приготовления также вредны для здоровья, так как содержат много сахара и обладают низкой питательной ценностью.

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