Чрезмерное употребление майонеза и кетчупа может быть опасно для здоровья.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился информацией о вреде популярных соусов, таких как майонез, кетчуп и соевый соус.

По его словам, многие любят добавлять соевый соус в блюда, однако он не приносит пользы и не является вредным. Это в основном вода с небольшим количеством красителя и соли. После его употребления рекомендуется пить больше жидкости.

Эксперт также отметил, что любимые многими кетчуп и майонез могут негативно сказаться на здоровье. В кетчупе содержится много сахара, поэтому людям с диабетом стоит полностью отказаться от этого соуса.

Что касается майонеза, то это в основном жир. Наиболее вредным считается сочетание майонеза с сыром. Запеченная свинина с майонезом также может быть вредной, так как содержит много плохого холестерина.