Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гастроэнтеролог объяснил вред популярных соусов 0 191

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Соус

Чрезмерное употребление майонеза и кетчупа может быть опасно для здоровья.

 

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился информацией о вреде популярных соусов, таких как майонез, кетчуп и соевый соус.

По его словам, многие любят добавлять соевый соус в блюда, однако он не приносит пользы и не является вредным. Это в основном вода с небольшим количеством красителя и соли. После его употребления рекомендуется пить больше жидкости.

Эксперт также отметил, что любимые многими кетчуп и майонез могут негативно сказаться на здоровье. В кетчупе содержится много сахара, поэтому людям с диабетом стоит полностью отказаться от этого соуса.

Что касается майонеза, то это в основном жир. Наиболее вредным считается сочетание майонеза с сыром. Запеченная свинина с майонезом также может быть вредной, так как содержит много плохого холестерина.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно варить кукурузу: сделайте её мягкой и сочной
Изображение к статье: Врач назвала крупы, которые стоит избегать
Изображение к статье: Продукты, которые не рекомендуется есть на голодный желудок
Изображение к статье: Как выбрать жирность фарша для приготовления котлет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Недвижимость
Наша Латвия
Изображение к статье: Мошенники
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Мята
Еда и рецепты
Изображение к статье: Илмар Римшевич и Марис Мартинсонс
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Переправа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Недвижимость
Наша Латвия
Изображение к статье: Мошенники
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео