Каждая хозяйка может похвастаться своим любимым рецептом консервированных домашних помидоров. Аппетитные помидоры из банки – это оригинальная и любимая многими закуска, которая будет уместна на любом застолье.

Вкус и качество консервированных помидоров во многом зависят от рассола, которому стоит уделить особое внимание.

Многие предпочитают, чтобы рассол был прозрачным и не мутным, а помидоры оставались целыми и сочными.

Существует несколько простых правил, которые помогут добиться прозрачности рассола и определить, что должно находиться в банке с помидорами.

Чеснок

В банке с помидорами обязательно должен быть чеснок. Он является одним из основных ингредиентов, способствующих «прозрачности» рассола.

Зубчики чеснока при консервировании помидоров не следует разрезать, их кладут в банку целыми, иначе жидкость может потемнеть.

Ингредиенты для прозрачного рассола

Помимо чеснока, в банку добавляют хрен и лук, также можно использовать стручковый перец. Соль рекомендуется брать обычную поваренную.

Если соблюдать пропорции и добавить в банку необходимые ингредиенты, то рассол получится невероятно прозрачным, а помидоры – необычайно вкусными.