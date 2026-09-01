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Как правильно варить кукурузу: сделайте её мягкой и сочной 0 103

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно варить кукурузу: сделайте её мягкой и сочной

Приготовить любимое лакомство для детей и взрослых в домашних условиях совсем не сложно.

 

Для приготовления 6-8 початков кукурузы потребуется 4 литра воды и кастрюля с толстым дном.

Сначала очистите кукурузу от листьев и волосистых рылец. Листья не выбрасывайте – тщательно промойте их под проточной водой и уложите на дно кастрюли.

Затем разместите початки в кастрюле и накройте их оставшимися листьями.

Можно сделать несколько слоев, чередуя листья и початки, в зависимости от объема кастрюли.

Добавьте воду – её должно быть столько, чтобы она покрывала кукурузу примерно на 2 см. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на огонь.

На максимальном огне доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь до среднего.

Варить молодую кукурузу нужно примерно 10-15 минут, в то время как зрелые плоды требуют большего времени – от 40 минут до 2 часов.

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Редакция BB.LV
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