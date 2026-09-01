Куриное филе может быть сложным в приготовлении, так как оно часто теряет сочность во время жарки.

Поэтому грудка часто получается сухой. Однако, следуя правильным методам жарки, этого можно избежать. Какие секреты помогут в этом?

Используйте молоточек

Не все отбивают куриную грудку, что является большой ошибкой. Этот подготовительный этап помогает приготовить невероятно сочное мясо, которое буквально тает во рту.

Не забывайте использовать молоточек при подготовке филе.

Маринад

Можно применять любой вид маринада, так как курица хорошо сочетается с различными вкусами. Маринад сделает мясо более сочным и приятным на вкус.

Перед жаркой стоит обработать порционные куски смесью из соли и черного молотого перца.

Правильная жарка

Сначала хорошо прогрейте сковороду с растительным маслом до оптимальной температуры. Обжаривайте филе с двух сторон несколько минут, пока не образуется корочка.

Затем уменьшите огонь и накройте сковороду крышкой.

Готовьте всего десять минут.