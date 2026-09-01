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Полезные свойства свежей мяты 0 117

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мята

Мята способствует укреплению иммунной системы и облегчению головной боли.

 

Статья издания Haber7 посвящена полезным свойствам мяты. По словам экспертов, это растение помогает очищать организм от токсинов и укреплять иммунитет.

Мята содержит антиоксиданты, которые обеспечивают надежную защиту от различных заболеваний, включая онкологические. Она полезна для дыхательных путей и особенно эффективна при лечении астмы и бронхита.

Мята также помогает при расстройствах желудка и кишечника, а также при головных болях. Мятное масло может быть полезным для борьбы с кожными высыпаниями.

Часто мяту добавляют в состав зубных паст, так как она не только способствует лечению зубов и десен, но и освежает дыхание.

Сушеная мята может стать отличным дополнением к различным блюдам. Чай со свежей мятой и лимоном также очень полезен.

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