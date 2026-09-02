Этот способ значительно упрощает процесс жарки, сохраняя аппетитность и сочность блюда.
Жареные кабачки – это популярное блюдо, которое можно подавать как самостоятельное или в качестве гарнира к мясным блюдам.
Чтобы избежать утомительного переворачивания каждого кружка кабачка, воспользуйтесь этим простым рецептом.
Рецепт вкусных жареных кабачков
Сначала кабачки нужно посолить и нарезать на кружочки. За несколько минут до жарки обваляйте их в муке и выложите на раскаленную сковороду.
Пока одна сторона подрумянивается, приготовьте соус из зелени. Вам понадобятся петрушка, укроп, мята, а также майонез или сметана.
Из мяты и лимона можно сделать маринад для готовых кабачков.
Мелко нарежьте зелень, натрите чеснок и перемешайте все ингредиенты по вкусу.
На порцию кабачков на сковороде нанесите готовый соус, затем выложите второй слой кабачков и снова смажьте соусом.
Протушите до готовности, нарежьте на квадраты и подавайте к столу.
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