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Как сделать вкус горького кофе более мягким 0 2

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать вкус горького кофе более мягким

Не всем нравится крепкий кофе с выраженной горечью. Многие предпочитают более мягкий вкус.

 

Что же делать, если вы приобрели кофе, который вам не совсем подходит?

Ответ прост: при приготовлении этого бодрящего напитка можно использовать дополнительные ингредиенты.

Смешав растворимый кофе с двумя простыми продуктами, вы сможете сделать вкус гораздо более мягким.

Полезные ингредиенты

Перед тем как залить сухой кофе кипятком, добавьте в чашку немного соли и корицы.

Не стоит добавлять слишком много этих сыпучих продуктов — одной щепотки будет достаточно.

Если в ёмкости с растворимым кофе будут находиться и соль, и корица, то горечь напитка исчезнет или, точнее, будет «замаскирована».

Тот, кто будет пить такой кофе, не ощутит лишней «горчинки».

С добавлением небольшого количества соли и корицы кофе станет более мягким и приятным на вкус.

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