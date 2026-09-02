Не всем нравится крепкий кофе с выраженной горечью. Многие предпочитают более мягкий вкус.

Что же делать, если вы приобрели кофе, который вам не совсем подходит?

Ответ прост: при приготовлении этого бодрящего напитка можно использовать дополнительные ингредиенты.

Смешав растворимый кофе с двумя простыми продуктами, вы сможете сделать вкус гораздо более мягким.



Полезные ингредиенты

Перед тем как залить сухой кофе кипятком, добавьте в чашку немного соли и корицы.

Не стоит добавлять слишком много этих сыпучих продуктов — одной щепотки будет достаточно.

Если в ёмкости с растворимым кофе будут находиться и соль, и корица, то горечь напитка исчезнет или, точнее, будет «замаскирована».

Тот, кто будет пить такой кофе, не ощутит лишней «горчинки».

С добавлением небольшого количества соли и корицы кофе станет более мягким и приятным на вкус.