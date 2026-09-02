Приготовленный по этому рецепту кускус точно не оставит никого равнодушным – все будет съедено, и добавку еще попросят.
Преимущество этого блюда в том, что оно легкое, но при этом сытное. Оно не вызывает чувства тяжести в животе, но отлично утоляет голод. Все благодаря идеальному сочетанию ингредиентов.
Ингредиенты:
сыр халуми (сулугуни);
кабачки;
томаты;
зеленый лук;
чеснок (сушеный);
сладкая паприка;
соль;
черный перец (молотый);
оливковое и сливочное масло.
Пошаговая инструкция по приготовлению
1. Для начала кускус нужно довести до готовности любым удобным способом. Например, запарить в кипятке без варки.
2. Затем кабачок обжарьте на небольшом количестве растительного масла (буквально 1 капля) до золотистого цвета, а отдельно на сливочном масле и сильном огне поджарьте сыр.
3. Кускус приправьте оливковым маслом, добавьте рубленый лук, чеснок, паприку, перец и соль. Любители острого могут добавить рубленый чили.
4. Далее просто соберите блюдо. На тарелку положите кускус, затем кабачки, помидоры и жареный сыр. Посыпьте зеленым луком и подавайте к столу.
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