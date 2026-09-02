Приготовленный по этому рецепту кускус точно не оставит никого равнодушным – все будет съедено, и добавку еще попросят.

Преимущество этого блюда в том, что оно легкое, но при этом сытное. Оно не вызывает чувства тяжести в животе, но отлично утоляет голод. Все благодаря идеальному сочетанию ингредиентов.

Ингредиенты:

сыр халуми (сулугуни);

кабачки;

томаты;

зеленый лук;

чеснок (сушеный);

сладкая паприка;

соль;

черный перец (молотый);

оливковое и сливочное масло.

Пошаговая инструкция по приготовлению

1. Для начала кускус нужно довести до готовности любым удобным способом. Например, запарить в кипятке без варки.

2. Затем кабачок обжарьте на небольшом количестве растительного масла (буквально 1 капля) до золотистого цвета, а отдельно на сливочном масле и сильном огне поджарьте сыр.

3. Кускус приправьте оливковым маслом, добавьте рубленый лук, чеснок, паприку, перец и соль. Любители острого могут добавить рубленый чили.

4. Далее просто соберите блюдо. На тарелку положите кускус, затем кабачки, помидоры и жареный сыр. Посыпьте зеленым луком и подавайте к столу.