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Как вкусно приготовить и подать кускус 0 9

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вкусно приготовить и подать кускус

Приготовленный по этому рецепту кускус точно не оставит никого равнодушным – все будет съедено, и добавку еще попросят.

 

Преимущество этого блюда в том, что оно легкое, но при этом сытное. Оно не вызывает чувства тяжести в животе, но отлично утоляет голод. Все благодаря идеальному сочетанию ингредиентов.

Ингредиенты:

сыр халуми (сулугуни);
кабачки;
томаты;
зеленый лук;
чеснок (сушеный);
сладкая паприка;
соль;
черный перец (молотый);
оливковое и сливочное масло.

Пошаговая инструкция по приготовлению

1. Для начала кускус нужно довести до готовности любым удобным способом. Например, запарить в кипятке без варки.

2. Затем кабачок обжарьте на небольшом количестве растительного масла (буквально 1 капля) до золотистого цвета, а отдельно на сливочном масле и сильном огне поджарьте сыр.

3. Кускус приправьте оливковым маслом, добавьте рубленый лук, чеснок, паприку, перец и соль. Любители острого могут добавить рубленый чили.

4. Далее просто соберите блюдо. На тарелку положите кускус, затем кабачки, помидоры и жареный сыр. Посыпьте зеленым луком и подавайте к столу.

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Редакция BB.LV
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