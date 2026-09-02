У народов, которые веками употребляют сахар, не наблюдается явлений, схожих с «сахарной наркоманией». Однако приятный вкус этого продукта может привести к склонности к «сладкоедению», что, в свою очередь, может способствовать развитию ожирения и диабета.

У народов, не привыкших к сладкой пище, таких как эскимосы, сахар может вызывать эйфорию, своеобразное опьянение и даже галлюцинации. Тем не менее, при отказе от сахара не возникает ломки, как это происходит с наркотиками.