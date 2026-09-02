Вкусная закуска из болгарского перца и моркови с гармоничным и сбалансированным вкусом.

Приготовить лечо из сладкого перца очень просто. Эта закуска готовится быстро и получается вкусным блюдом из доступных ингредиентов.

Лечо, приготовленное по этому рецепту, станет одним из ваших любимых блюд. Закуска получается пикантной, с умеренной сладостью и остротой. Для её приготовления не потребуется много времени.

Рецепт болгарского лечо

Для начала подготовьте помидоры (1,5 кг): тщательно промойте их под проточной водой, обсушите, нарежьте на кусочки и пропустите через мясорубку.

Полученную массу переложите в кастрюлю, поставьте на огонь, доведите до кипения и готовьте на медленном огне 45-55 минут, периодически помешивая.

Очистите лук и морковь (по 0,5 кг). Лук нарежьте полукольцами, а морковь — соломкой.

Разогрейте в сковороде несколько ложек растительного масла, уменьшите огонь и готовьте лук с морковью в течение 15 минут.

Перец (1 кг) разрежьте вдоль на 3-4 части и удалите сердцевину. Опустите перцы в кастрюлю с кипящей водой на 2 минуты, затем слейте воду.

В томатную смесь добавьте 50-60 г уксуса, 100 г сахара и столько же растительного масла. Затем в кастрюлю добавьте перцы и лук с морковкой, тщательно перемешайте.

Готовьте лечо на среднем огне 20 минут, не забывая помешивать.

Готовое горячее лечо сразу разложите по банкам и закройте крышками. Поместите в темное место до полного остывания.