Мясо становится сочным и тающим во рту, а бульон – наваристым и прозрачным.

Трудно поверить, что добиться таких результатов может помочь обычная рюмка, добавленная в кастрюлю при варке свинины или курицы.

Конечно, в стеклянной посуде нет питательных веществ или усилителей вкуса. Секрет заключается в температуре.

Известно, что вода, в которой варится мясо, не должна нагреваться выше 95 градусов.

Опытные повара утверждают, что жидкость не должна бурлить, так как бурное кипение портит вкус продукта.

Много лет назад, когда современные кулинарные термометры еще не были доступны, хозяйки использовали различные хитрости.

Они опускали в воду небольшой сосуд из прочного стекла и прислушивались: если рюмка издавала постукивания и дребезжала от соприкосновения с дном кастрюли, это означало, что температура слишком высока для варки вкусного мясного бульона, и мощность огня следовало уменьшить.