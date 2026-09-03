Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач назвала допустимую норму шоколада в день 0 262

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шоколад

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила, сколько шоколада можно употреблять ежедневно без вреда для здоровья и фигуры.

 

«Чтобы избежать проблем с лишним весом и сахарным диабетом, важно знать свою норму. В среднем в сутки разрешается употреблять не более 20 граммов темного шоколада, содержащего от 50 процентов какао-бобов. Это составляет 1/5 часть плитки или три квадратика. Также можно съесть три небольшие конфеты», — делится мнением специалист.

Такое количество шоколада можно съесть за один прием пищи или разделить на три приема, чтобы не набирать лишний вес.

Рекомендуется употреблять сладкое после основного приема пищи. Это поможет избежать резкого скачка сахара в крови.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как быстро и вкусно пожарить кабачки без долгого переворачивания
Изображение к статье: Пять секретов приготовления идеального холодца
Изображение к статье: Правда ли, что сахар вызывает привыкание, как наркотики?
Изображение к статье: Мята

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эвакуация экспонатов в музее
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лилии
Дом и сад
Изображение к статье: Дом
Дом и сад
Изображение к статье: 8000 сварщиков
Бизнес
2
Изображение к статье: Ботокс
Люблю!
Изображение к статье: Браже
Политика
8
Изображение к статье: Эвакуация экспонатов в музее
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лилии
Дом и сад
Изображение к статье: Дом
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео