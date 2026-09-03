Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила, сколько шоколада можно употреблять ежедневно без вреда для здоровья и фигуры.

«Чтобы избежать проблем с лишним весом и сахарным диабетом, важно знать свою норму. В среднем в сутки разрешается употреблять не более 20 граммов темного шоколада, содержащего от 50 процентов какао-бобов. Это составляет 1/5 часть плитки или три квадратика. Также можно съесть три небольшие конфеты», — делится мнением специалист.

Такое количество шоколада можно съесть за один прием пищи или разделить на три приема, чтобы не набирать лишний вес.

Рекомендуется употреблять сладкое после основного приема пищи. Это поможет избежать резкого скачка сахара в крови.