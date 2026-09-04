Винный камень, или cream of tartar, не только популярен среди кондитеров, но и среди сторонников здорового образа жизни. Узнайте, почему он так ценен!

Винный камень образуется в процессе ферментации вина из кислот, содержащихся в виноградном соке, и оседает на дне бочек. Это вещество, выпадающее в осадок, состоит из двух бесцветных солей – тартрата и гидротартрата калия. В процессе созревания вина оно окрашивается и превращается в удивительные кристаллы винного цвета. В магазинах винный камень обычно представлен в виде белого кристаллического порошка, который не имеет вкуса и запаха.

Этот продукт имеет множество названий: виннокислый калий, битартрат калия и кремор тартари. В других странах он известен как cream of tartar, что не имеет отношения к соусу тартар, так как винная кислота на английском называется tartaric acid.

Для чего же нужен этот белый порошок? Винный камень активно используется в кулинарии! Он является отличным натуральным стабилизатором для яичных белков и взбитых сливок, увеличивая их объем. Его можно применять в качестве разрыхлителя для муки или кислотного ингредиента для активации пищевой соды. Кроме того, винный камень предотвращает кристаллизацию сахарных сиропов и варенья, а также сохраняет цвет овощей во время варки.

При взбивании сливок и белков добавление щепотки винного камня делает их текстуру плотной и густой, что позволяет получить пышные безе и меренги. При приготовлении выпечки без дрожжей, печенья или блинов, рекомендуется просеивать порошок винного камня вместе с мукой и содой. В результате химической реакции выделяется углекислый газ, который делает выпечку воздушной.

Еще одно важное качество винного камня – это высокое содержание калия, необходимого нашему организму. Для нормализации сердечного ритма, снижения давления и предотвращения воспалений (в том числе на коже) сторонники здорового образа жизни рекомендуют один-два раза в день выпивать стакан теплой воды с чайной ложкой порошка винного камня. Считается, что винный камень также способствует выведению никотина из легких курильщиков, а в сочетании с апельсиновым соком помогает избавиться от этой вредной привычки, вызывая отвращение ко вкусу табака.