У людей, которые выпивают две чашки чая в день, вероятность ранней смерти на 13% ниже, чем у тех, кто не пьет чай. Это утверждение основано на исследовании ученых из Национального института здравоохранения США.

В исследовании участвовали около полумиллиона человек. Эксперты отметили, что результаты являются наиболее объективными, так как они были получены в ходе наблюдения за любителями чая в Великобритании. Ранее проводимые исследования основывались на данных жителей азиатских стран, где чай употребляется на протяжении нескольких столетий. В Азии, как правило, предпочитают зеленый чай.

Британцы же чаще пьют черный чай, который богат антиоксидантами, способствующими улучшению состояния сердца, кишечника и мозга. Черный чай также помогает снизить уровень плохого холестерина, кровяного давления и сахара в крови. Среди участников исследования 85% мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет сообщили, что регулярно пьют чай, и около девяти из десяти из них предпочитают черный чай.

Ученые проводили анкетирование участников с 2006 по 2010 годы, а затем отслеживали их состояние на протяжении десяти лет. Риск ранней смерти у любителей чая снижался на 9-13%. Этот эффект сохранялся независимо от генетических особенностей или способа употребления напитка — с молоком или без. Также не имело значения, предпочитают ли они пить чай горячим или холодным.

Чай содержит множество полезных растительных соединений, известных как полифенолы, которые помогают контролировать разрушительное воздействие молекул, повреждающих клетки организма. Эта защита снижает риск многих хронических заболеваний, включая болезни сердца и слабоумие. Полифенолы способствуют улучшению функции мозга, плотности костной ткани и психического благополучия, а также могут снизить риск преждевременного старения мозга. Основное преимущество этих растительных соединений заключается в том, что они улучшают состояние артерий, снижая риск образования тромбов.