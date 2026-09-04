На первый взгляд, кажется, что лимонную кислоту можно получить, просто отжав лимон. Однако на самом деле это не так! Лимоны в современном производстве лимонной кислоты не играют главной роли.

Что мы знаем о лимонной кислоте? Она часто встречается в составе различных продуктов питания в виде пищевой добавки Е (330-333). Лимонная кислота не только регулирует кислотность, но и выступает в роли консерванта. Кроме того, с ее помощью можно, например, очистить чайник от накипи или вернуть блеск серебряным украшениям. Но почему обычный лимон не может выполнить те же функции?

В лимонах содержится множество веществ, и лимонная кислота — лишь одно из них. Интересно, что эту кислоту можно найти не только в цитрусовых (в лайме ее больше, а в апельсинах — меньше), но и в черной смородине, малине, клубнике, томатах, а также в организме человека и животных. Это кристаллическое вещество не имеет цвета и запаха, но обладает ярко выраженным кислым вкусом. Впервые лимонную кислоту выделил в лаборатории шведский фармацевт Карл Шееле из сока недозрелых лимонов с помощью кальция в 1784 году, а в 1838 году была установлена ее химическая формула C6H8O7. В конце XIX века был разработан ферментативный метод получения лимонной кислоты с использованием плесневых грибов.

Сегодня на промышленных производствах по всему миру (это более 1,5 млн тонн в год) лимонная кислота производится методом биосинтеза с использованием промышленных штаммов плесневого гриба рода Аспергилл. Этот гриб может вызывать болезни у человека и животных, так как образует опасную черную плесень на стенах влажных помещений. Однако в лабораториях его «приручили», а биомассу, образующуюся после ферментации, сжигают. Но что же является исходным сырьем для этого процесса?

Для биосинтеза необходимы сахара или сахаристые вещества, поэтому в качестве сырья могут использоваться кукуруза, маниок, батат, а также кристаллическая сахароза и меласса, в зависимости от региона. Иногда в производстве применяются даже сельскохозяйственные отходы. Существует техническая и пищевая лимонная кислота — последняя проходит более тщательную очистку.

Лимонная кислота полезна для человека, но только в небольших количествах, поэтому лучше съесть апельсин или яблоко, чем употреблять чистое синтезированное вещество. В бытовых целях лимонная кислота оказывается гораздо эффективнее лимонов: с ее помощью можно очистить утюг, чайник, микроволновую печь и даже стиральную машину.