Существует множество рецептов холодного овощного супа гаспачо, которые популярны не только в Испании. Особенно интересны варианты с добавлением фруктов, например, с помидорами и клубникой. Также стоит попробовать зеленый гаспачо, приготовленный из зеленого перца, огурцов и листовых овощей. Однако этот пряный и солоноватый вариант особенно полюбился многим.
ИНГРЕДИЕНТЫ
2 крупных сладких красных перца
3 огурца среднего размера
1,5 кг самых спелых помидоров бычье сердце
1 бутон гвоздики
по 1 ч. л. душистого, белого и розового перца горошком
крупная морская соль
2 больших куска ржано-пшеничного хлеба
2 ст. л. красного винного уксуса
4 филе анчоуса
3 зубчика чеснока
маленький пучок петрушки
1 ч. л. вустерского соуса
соус табаско
щепотка семян сельдерея
минеральная слабогазированная вода
1/2 стакана оливкового масла «экстра вирджин»
маленький пучок базилика плюс для подачи
бальзамический уксус для подачи
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Удалите сердцевину и плодоножку у сладкого перца. Очистите огурцы от кожуры. Отложите 1 огурец, 1 помидор и половину 1 перца. На остальных помидорах сделайте крестообразный надрез, обдайте кипятком, а затем холодной водой, чтобы снять кожицу. Произвольно нарежьте сладкие перцы, огурцы и помидоры, положите в миску.
Шаг 2
Положите гвоздику и перец горошком в сухую разогретую сковороду и прогрейте 2–3 минуты, затем переложите в ступку, добавьте немного соли (учтите, что анчоусы соленые) и растолките как можно мельче.
Шаг 3
Срежьте корки с хлеба, сбрызните мякиш красным винным уксусом и оставьте на 5 минут. Порубите анчоусы вместе с петрушкой и чесноком. Добавьте хлеб, анчоусы, чеснок, петрушку, вустерский соус, табаско по вкусу, семена сельдерея и смесь специй к овощам. Влейте немного минеральной воды и оставьте на 10 минут.
Шаг 4
Измельчите получившуюся смесь блендером до состояния пюре. Не выключая мотор, постепенно вливайте тонкой струйкой оливковое масло. Если хотите получить абсолютно гладкое пюре, протрите смесь через сито. Поставьте смесь в холодильник минимум на 3 часа.
Шаг 5
Для заправки удалите из оставшегося помидора жидкость с семенами. Нарежьте перец, помидор и огурец мелкими кубиками. У базилика удалите стебли, листья порубите и смешайте с овощами.
Шаг 6
Разлейте в охлажденные тарелки холодный суп, в середину каждой тарелки положите немного смеси овощей, сбрызните суп бальзамическим уксусом, украсьте листьями базилика и подавайте немедленно.
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