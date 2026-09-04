Зрение современного человека подвергается дополнительным нагрузкам, с которыми не сталкивались предыдущие поколения.

Многие люди работают за компьютерами, что негативно сказывается на здоровье глаз.

Также постоянный контакт с телефонами ухудшает зрение.

Поэтому в рацион стоит включить определенные продукты. О каких именно идет речь?

Морковь

Регулярное употребление моркови поможет защитить зрение от негативного воздействия различных факторов.

В частности, морковь способствует предотвращению возрастной потери зрения.

Секрет заключается в сочетании витамина А и бета-каротина.

Лучше всего употреблять этот овощ в приготовленном виде.

Авокадо

Этот ценный продукт поможет позаботиться о состоянии сетчатки, что является важной особенностью. Эксперты также считают, что авокадо защищает от ряда опасных заболеваний глаз.

Для достижения положительного эффекта достаточно употреблять авокадо дважды в неделю.

Сладкий перец

Если вы заметили, что зрение стало ухудшаться, стоит включить в рацион больше блюд со сладким перцем.

Этот овощ поможет предотвратить прогрессирование негативных изменений.