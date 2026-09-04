Магазинные пельмени часто критикуют за их сухость и невкусность.

Многие не догадываются, что вкус пельменей зависит не только от качества полуфабриката, но и от способа их приготовления.

Изобретательные хозяйки умеют готовить покупные пельмени так, что домашние просят добавки. Какие же основные хитрости помогут улучшить вкус?

Вымачивайте пельмени

Перед тем как варить пельмени, многие не делают никаких дополнительных шагов.

Однако из-за разницы температур тесто может лопаться или склеиваться.

Поэтому стоит налить в миску воду, опустить пельмени и подождать хотя бы несколько минут. После этого можно приступать к варке.

Пропорции

Не все обращают внимание на количество воды, используемой для варки полуфабриката. Это ошибка. Пельменям нужно достаточно пространства в кастрюле.

Поэтому на одну часть пельменей рекомендуется брать около трех частей воды.

Стакан воды

Эту технику применяют китайские повара при варке пельменей. Благодаря этому полуфабрикат становится сочным и аппетитным.

После закипания жидкости нужно добавить 250 мл холодной воды.