Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что добавлять в банку при засолке огурцов для их крепости и хруста 0 189

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что добавлять в банку при засолке огурцов для их крепости и хруста

Многие хозяйки могут похвастаться своими уникальными рецептами консервации огурцов. Каждый рецепт имеет свою особенность, которая отличает его от других.

 

Существуют основные правила консервации, которые помогут сделать огурцы вкусными, сочными и хрустящими, а рассол — прозрачным, чтобы банки хорошо хранились и не взрывались.

Чтобы добиться интересного вкуса огурцов, некоторые хозяйки добавляют в банку разнообразную зелень, но не все знают, как это делать правильно.
Что можно класть в банку при консервации огурцов?

Укроп

Зелень укропа является основным компонентом при засолке огурцов. В банку добавляют как ветки, так и зонтики укропа.

Чеснок

Этот ингредиент придаст огурцам аромат, а сам станет пригодным в пищу.

Листья смородины

Многие считают, что листья черной смородины обязательны при закатке огурцов.

Хрен

Листья и семена хрена придадут огурцам особую горечь.

Вишневые и дубовые листья

Листья вишни обеспечивают дубильные вещества, а дубовые листья усиливают этот эффект. Кроме того, дубовые листья помогают приблизить вкус консервированных огурцов к бочковым.

Базилик

Добавляет в рассол уникальный вкус и аромат.

Также в банку можно добавлять листья сельдерея, гвоздику, эстрагон, черемшу или чабрец.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авокадо
Изображение к статье: Винный камень
Изображение к статье: Любители чая живут на 13% дольше, чем остальные — исследование
Изображение к статье: Почему лимонную кислоту производят не из лимонов?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Картофельный салат с солеными огурцами и красным луком
Еда и рецепты
Изображение к статье: Исследования показали, как мурлыканье кошки помогает лечению
В мире животных
Изображение к статье: Полиция
Наша Латвия
Изображение к статье: Екатерина Волкова
Lifenews
Изображение к статье: Яблоко
Дом и сад
Изображение к статье: Роберт (Мадяр) Бровди
В мире
6
Изображение к статье: Картофельный салат с солеными огурцами и красным луком
Еда и рецепты
Изображение к статье: Исследования показали, как мурлыканье кошки помогает лечению
В мире животных
Изображение к статье: Полиция
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео