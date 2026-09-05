Многие хозяйки могут похвастаться своими уникальными рецептами консервации огурцов. Каждый рецепт имеет свою особенность, которая отличает его от других.
Существуют основные правила консервации, которые помогут сделать огурцы вкусными, сочными и хрустящими, а рассол — прозрачным, чтобы банки хорошо хранились и не взрывались.
Чтобы добиться интересного вкуса огурцов, некоторые хозяйки добавляют в банку разнообразную зелень, но не все знают, как это делать правильно.
Что можно класть в банку при консервации огурцов?
Укроп
Зелень укропа является основным компонентом при засолке огурцов. В банку добавляют как ветки, так и зонтики укропа.
Чеснок
Этот ингредиент придаст огурцам аромат, а сам станет пригодным в пищу.
Листья смородины
Многие считают, что листья черной смородины обязательны при закатке огурцов.
Хрен
Листья и семена хрена придадут огурцам особую горечь.
Вишневые и дубовые листья
Листья вишни обеспечивают дубильные вещества, а дубовые листья усиливают этот эффект. Кроме того, дубовые листья помогают приблизить вкус консервированных огурцов к бочковым.
Базилик
Добавляет в рассол уникальный вкус и аромат.
Также в банку можно добавлять листья сельдерея, гвоздику, эстрагон, черемшу или чабрец.
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