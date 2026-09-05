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Что полезнее: безалкогольное вино или пиво? 0 91

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что пить?

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о пользе безалкогольного пива, которое может положительно влиять на работу ЖКТ.

 

По словам врача, безалкогольное пиво оказывает влияние на микробиом кишечника, который отвечает за иммунитет. Благодаря дрожжам и продуктам брожения этот напиток способствует выработке желудочного сока, а органические кислоты помогают улучшить обмен веществ в кишечнике.

В отличие от этого, безалкогольное вино не обладает значительной пользой. В нем практически отсутствуют полезные вещества, так как они теряются при экстракции этанола.

Этот напиток рекомендуется употреблять только тем, кто хочет избавиться от вредной привычки пить алкоголь на психологическом уровне.

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